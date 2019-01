Il y a 50 ans, Led Zeppelin prenait son envol

Led Zeppelin, premier album du groupe homonyme, est sorti il y a cinquante ans jour pour jour, le 12 janvier 1969. Précurseur du heavy metal, parfois considéré comme le plus grand groupe de rock de tous les temps, le quatuor britannique entamait ainsi une décennie qui les verra marcher sur le monde, avant que le décès de leur batteur John Bonham mettant tragiquement fin à cette épopée.

Quand ceux qui s'appellent alors encore les New Yardbirds se réunissent pour la première fois au studio Olympics, à l'automne 1968, ils ne peuvent compter que sur un maigre pécule avancé par leur manager, l'impitoyable et colossal Peter Grant. Les prises de son de l'album entier sont ainsi réalisées en une trentaine d'heures, ce qui lui donnera cette sonorité très brute, proche d'un enregistrement live, demeurée dans la postérité.

Des Yardbirds ne reste plus que Jimmy Page, le guitariste, qui avait remplacé Eric Clapton avant de partager la vedette avec un autre virtuose de la gratte, Jeff Beck. Profitant de cette nouvelle liberté artistique, Page, âgé de 24 ans, entend alors mener à bien son projet qui peut se résumer à "faire du boucan". Pour ce faire, on lui suggère un chanteur de Birmingham dont il n'avait jamais entendu parler, mais qui va très vite le convaincre : Robert Plant. Celui-ci recommande son ami John Bonham pour la batterie, tandis qu'à la basse, Page choisit John Paul Jones, avec lequel il a déjà travaillé en studio.

Ne pouvant continuer à tourner sous le nom des New Yardbirds pour une question de contrat, Jimmy Page décide de baptiser la nouvelle formation Led Zeppelin à la suite d'une mauvaise plaisanterie de Keith Moon, le batteur de The Who, qui estimait que ce projet allait s'écraser comme un ballon dirigeable en plomb. La suite fut pourtant un triomphe sans commune mesure depuis l'avènement des Beatles.

La sortie de Led Zeppelin fait l'effet d'une bombe. "Communication Breakdown" et le riff brutal mais élégant de Page, "Dazed and Confused" et la ligne de basse descendante de Jones précurseure des 70' ou encore "Babe I'm Gonna Leave You" et la voix déchirante de Plant figurent parmi les titres qui marquent les esprits.