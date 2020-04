Il y a 50 ans, Duke Ellington enregistrait "New Orleans Suite"

C’est le pianiste, compositeur et organisateur de concert George Wein qui commissionna Duke Ellington d’écrire "New Orleans Suite" pour le New Orleans Jazz Festival de 1970. L’orchestre de Duke était alors la pièce importée d’un festival réunissant des artistes locaux comme la grande chanteuse de gospel Mahalia Jackson. Lors de sa prestation, Duke Ellington ne joua que 5 titres, les 4 morceaux "portrait Of..." étant ajoutés plus tard sur l’album.

Duke Ellington, Mahalia Jackson, George Wein (1970) © Michael Smith, The Historic New Orleans Collection

L’album, enregistré le 27 avril 1970, débute avec "Blues For New Orleans" sur lequel apparaît pour la dernière fois avant sa mort, le 11 mai 1970, le saxophoniste Johnny Hodges. Sur le titre "Bourbon Street Jingling Jollies", Duke Ellington intègre, ce qui était assez novateur pour lui, la flûte jouée par Norris Turney. Sur "Portrait Of Louis Armstrong", Cootie Williams et l’orchestre célèbrent le souffle du grand Louis qui rendra son dernier au mois de juillet 1971. "Portrait Of Wellman Braud" rend hommage au bassiste qui joua un grand rôle dans la carrière de Duke Ellington entre 1926 et 1935. "Thanks For The Beautiful Land On The Delta", "Second Line", "Aristocracy A La Jean Lafitte" sont de véritables cartes postales sonores de la Nouvelle Orléans, reflet de l’importance de la religion, des processions dans la ville ou encore de la piraterie (Jean Lafitte étant un pirate français qui créa son propre "royaume de Barataria" dans les marais et les bayous près de La Nouvelle-Orléans). Le morceau "Portrait Of Sidney Bechet" devait être un hommage rendu par Johnny Hodges au clarinettiste et saxophoniste de la Nouvelles-Orléans. Décédé deux jours avant, Johnny Hodges fut remplacé par le saxophoniste Paul Gonsalves.