Il y a 50 ans disparaissait le pianiste Wynton Kelly

1959, enregistrement avec le belge Bobby Jaspar

Bobby Jaspar © Tous droits réservés

C’est déjà avec ces deux musiciens que Wynton Kelly entre en studio le 19 février 1959 à New York. En plus du Trio composé de Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la basse, Jimmy Cobb à la batterie, la formation est complétée dans le morceau d’ouverture de l’album "Kelly Blue" (à savoir le titre éponyme) par Nat Adderley au cornet, Benny Golson au saxophone ténor et un certain Bobby Jaspar à la flûte. Ce dernier offrant la sonorité chaleureuse de son instrument et la petite touche belge qui fera de ce morceau un standard signé Wynton Kelly. Cinq autres standards complètent l’album "Softly, As In A Morning Sunrise", "Do Nothin’Till You Hear From Me", "On Green Dolphin Street", "Willow Weep For Me" et "Old Clothes".

Bonne écoute !