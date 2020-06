Il y a 40 ans sortait "Two For The Road" de Carmen McRae et George Shearing

En juin 1980, le pianiste George Shearing et la chanteuse Carmen McRae se rencontrent pour la première fois pour un enregistrement ensemble. Il aura lieu à New York et donnera l’album "Two For The Road".

Nous n’avons jamais répété, nous avons parlé des titres de l’album seulement un jour avant. George Shearing

Parmi ceux-ci, puisé dans le répertoire intemporel des titres populaires américains, "Ghost Of A Chance" ouvre l’album. Un titre composé par Victor Young et Ned Washington et enregistré par Bing Crosby en 1932. Après l’unique morceau up-tempo de l’album "Gentleman Friend", autre interprétation aérienne avec "More Than You Know" du compositeur de Broadway Vincent Youmans auteur du succès "Tea For Two". "Cloudy Morning" sent bon l’impressionnisme, Debussy et Gershwin. Un titre interprété à deux voix, composé par Marvin Fisher à qui l’on doit "When Sunny Gets Blue". "If I Should Lose You" une ballade entre ombre et soleil, chanson du film "Rose Of The Rancho" de 1936, une belle interprétation ou la signature vocale de Billie Holiday n’est jamais très loin. Ecrite la même année que son classique "Autumn In New York", "What Is There To Say" est une composition de Vernon Duke dans laquelle Shearing intègre subtilement quelques notes de "Lohengrin (chant nuptial des hommes et des femmes)" de Richard Wagner. Enfin, composée par Henry Mancini, la plage titulaire "Two For The Roads" clôture l’album avec la seule voix de George Shearing. Bonne écoute !