Il y a 40 ans sortait : "One Bad Habit" de Michael Franks, rencontre avec le musicien californien

En 1980, Michael Franks sort son 6ème album studio "One Bad Habit". Avec ses textes sensuels et subtils, ses compositions qui surfent sur les vagues jazz, pop, bossa, soul… Michael Franks nous faisait déjà tout simplement du bien !

Voix douce identifiable à la première note, ce californien né en 1944 à La Jolla (station balnéaire réputée pour ses plages de sable blanc) est à la fois auteur, compositeur, interprète de ses chansons. Bercé dès son plus jeune âge par les airs de Peggy Lee, Nat King Cole, les frères Gershwin... il commence, au lycée, à chanter du folk rock en s’accompagnant à la guitare. Lorsqu’il poursuit ses études d’anglais à UCLA, Michael Franks découvre Dave Brubeck, Patti Page, Stan Getz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim et Miles Davis. Il obtient une licence à l’UCLA en 1966 et une maîtrise à l’Université d’Oregon en 1968. C'est en 1974 que Michael Franks débute sa carrière musicale avec "Michael Franks" son premier album. Il en totalise à ce jour plus d'une vingtaine dont le dernier, "The Music In My Head" sortait en 2018.

A cette occasion, Michael Franks était l’invité de Patrick Bivort pour son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.