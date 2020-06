Il y a 40 ans s'enregistrait "Night Passage" de Weather Report

C’est en 1959 que le pianiste et claviériste Joe Zawinul et le saxophoniste Wayne Shorter se rencontrent, ils formeront au début des années 70’ le groupe Weather Report (le premier album "Weather Report 1971" sortira en… 1971), une formation prête pour une exploration passionnante de la musique.

"Night Passage" est le 11ème album du groupe. Sept des huit morceaux sont enregistrés au mois d’août 1980, à Los Angeles, devant un public de 250 personnes. Une audience perceptible sur quelques titres. La dernière plage, "Madagascar" a quant à elle été enregistrée au mois de juin de la même année, en condition du direct à Osaka au Japon. Un album marqué par l’apparition d’un nouveau membre dans le groupe, le "batteur à main" et percussionniste Robert Thomas, Jr. ainsi qu'un rôle plus important de Wayne Shorter. L'album comprend une reprise du morceau de Duke Ellington "Rockin’ in Rhythm" laissant la part belle aux claviers de Joe Zawinul et au saxophone de Shorter. Joe Zawinul signe cinq compositions : "Night Passage", "Dream Clock", "Forlorn", "Fast City", "Madagascar". Wayne Shorter signe "Port Of Entry" et Jaco Pastorius/Bob Mintzer "Three Views Of A Secret".

Joe Zawinul (claviers/synthétiseurs), Wayne Shorter (saxophones), Jaco Pastorius (guitare basse), Peter Erskine (batterie), Robert Thomas, Jr. (percussions). Bonne écoute !