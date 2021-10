Il y a 40 ans s’enregistrait l’album "Offramp" du Pat Metheny Group

Dans cet album se trouvait un titre signature du groupe formé par l’éclectique guitariste et multi-instrumentiste américain, Pat Metheny : "Are You Going With Me ?". Un album qui a remporté le Grammy Award de la meilleure performance de jazz fusion à l’époque.

C’est en octobre 1981 que les membres du Pat Metheny Group entrent en studio à New York pour l’enregistrement du 3ème album du groupe. Et cette année 1981 voit le groupe s’agrandir puisque le bassiste Steve Rodby rejoint le duo initial composé de Pat Metheny aux guitares et Lyle Mays aux claviers. Pour la première fois, Metheny utilise un synthétiseur de guitare qui deviendra une de ces spécialités. L’album est une suite logique de l’album "As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls" sur lequel le Trio Metheny/Mays/Vasconcelos explorait déjà de nouvelles sonorités.

Au programme de l’album 7 compositions toutes signées du duo Metheny/Mays, la plus fusion étant sans nul doute la plage titulaire "Offramp", hommage au musicien de jazz Ornette Coleman. Le percussionniste brésilien Nana Vasconcelos ajoute son nom sur 2 titres : "Barcarole" qui ouvre l’album et "Eighteen". Quant au chanteur James Taylor, il a inspiré les compositeurs pour la 6ème plage de l’album "James". Un titre va devenir un standard du Pat Metheny Group : "Are You Going With Me ?". Morceau aux influences latines, il se compose de 2 solos respectivement pour le claviériste Lyle Mays tout d’abord puis pour le guitariste Pat Metheny ensuite. En tout 8 minutes 51 véritablement enivrantes. Le pianiste de jazz américain Brad Mehldau, qui a entendu pour la première fois "Are You Going with Me?" quand il avait 13 ans, a décrit son écoute comme "l'un des cinq ou six moments qui ont changé ma vie en tant que musicien". Un album à consommer ou reconsommer sans modérations...

Bonne écoute !