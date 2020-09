Il y a 40 ans s'enregistrait "As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls" de Pat Metheny et Lyle Mays

Disparu au début de cette année 2020, Lyle Mays, fidèle compagnon de route de Pat Metheny, ne pourra pas célébrer les 40 ans de la sortie de cet album "As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls" enregistré en septembre 1980 à Oslo en Norvège. Fusionnant la guitare de Pat Metheny et les claviers de Lyle Mays, ce duo collabore depuis 1977 pour offrir un son et des productions uniques. Parmi celles-çi, cet album paru en 1981 sur le label ECM et dont le titre nécessite quelques notions de géographie. Wichita faisant référence à la plus grande ville de l’état du Kansas, la ville de Wichita Falls étant le siège du Comté de Wichita dans l’état du Texas. Toutes les compositions sont signées Pat Metheny et Lyle Mays, les deux musiciens rendant hommage au pianiste Bill Evans (avec le morceau "September Fifteenth") qui décède au moment où l’album est enregistré, le 15 septembre 1980.

Des extraits de "September Fifteenth" et "It’s For You" sont repris dans la bande son du film de Kevin Reynolds "Fandango" sorti en 1985 avec Kevin Costner.