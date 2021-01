Il y a 35 ans, Radio Cité s’arrêtait

Nouveau format, nouveaux sons

Émettant uniquement le week-end sur Canal 21 (fréquence 93.2), Radio Cité a permis de faire découvrir la riche variété de la musique de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Pour son concepteur, l’envie était tout simplement de faire un programme qui marche, Marc Moulin : "Je me suis dit que le seul genre dans lequel je ne m’étais pas essayé, c’est des émissions de radios musicales mais qui marchent ! C’était toujours le côté pointu, confidentiel alternatif, parallèle pour ne pas dire perpendiculaire. J’ai donc eu cette intuition du format FM, avec un son un peu lourd, plus dans les basses et moins dans les mediums comme l’était la musique en AM".