Il y a 30 ans sortait "We Are In Love" de Harry Connick, Jr.

Les mois de mars et avril 1990 furent particulièrement productifs pour le chanteur, compositeur, arrangeur, acteur Harry Connick, Jr. avec l’enregistrement de deux albums coup sur coup.

Natif de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, où il enregistrera son premier album en 1977, Harry Connick, Jr. apprend le piano dès l’âge de 5 ans avec deux légendes du clavier : James Booker et Ellis Marsalis qui nous quittait en ce début de mois d'avril. Arrivé à New York à l’âge de 18 ans, il enregistre l’album "20" 3 ans plus tard. Juste après avoir signé avec succès la musique du film "When Harry Met Sally" de Rob Reiner, il enregistre au même moment 2 albums : "Lofty’s Roach Soufflé" un album instrumental en formule trio et "We Are In Love". Face à Tony Bennett, George Benson, Jon Hendricks et Bobby McFerrin "We Are In Love" se verra récompenser d’un Grammy Award dans la catégorie "meilleur album jazz vocal". En tête des charts en 1990, l’album sera un véritable succès et le titre "Recipe For Love" restera comme un des grands hits de l’artiste. Harry Connick, Jr., Marc Shaiman et Ramsey McLean se partagent les compositions excepté la reprise d’un morceau de Cole Porter "It’s Alright With Me" et "A Nightingale Sang In Berkeley Square" de Maschwitz/Sherwin.