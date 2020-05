Il y a 30 ans sortait "Standard Time Vol. 3" de Wynton Marsalis

Ellis Marsalis, Wynton Marsalis © CBS

Véritable moment de partage entre un père et son fils, cet album de ballades et de blues comprend des standards comme "Skylark", "My Romance", "Where Or When" et trois originaux "In The court Of King Oliver", "Bona And Paul" et "The Seductress".

Dédié à la matriarche Dolores Marsalis, l’album rend hommage aux grands instrumentistes du jazz, de Louis Armstrong à Johnny Hodges en passant par Miles Davis et John Coltrane mais aussi aux grandes signatures vocales que furent Bessie Smith, Billie Holiday, Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald. Bonne écoute !