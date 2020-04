Il y a 30 ans sortait "Paris Concert" de Keith Jarrett

Keith Jarrett © JPRoche

De formation classique, Keith Jarrett se tourne vers le jazz dès l’âge de 15 ans. Il joue avec Art Blakey, Charles Lloyd, Miles Davis... En 1971, la longue association entre Jarrett et le label ECM de Manfred Eicher débute avec l’enregistrement de l’album piano solo "Facing You" une prestation en solitaire qui deviendra une particularité du pianiste par la suite. En 1975, il enregistre sa première performance en public lors de son concert à Cologne qui restera une référence dans sa riche discographie.

Le 17 octobre 1988 dans la salle Pleyel de Paris, Keith Jarrett s’installe devant son public, seul derrière son piano. Il débute son concert par "October 17, 1988", 38 minutes sans pauses. Sa formation à la musique classique y est bien perceptible, Jarrett nous transporte dans son univers avec tendresse et force, passant du reccueillement vers la tension, la passion puis la sérénité. Une minute d’applaudissements avant de retrouver deux pièces plus courtes et sereines "The Wind" (une composition de Russ Freeman et Jerry Gladstone) et enfin la deuxième composition/improvisation de l'album "Blues".

Un album à vivre intellectuellement ou plutôt émotionnellement… à vous de voir. "Paris Concert" de Keith Jarrett est sorti le 1er avril 1990.