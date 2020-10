Il y a 30 ans sortait l'album "Where Rivers Join" de David Linx

Viktor Lazlo en invitée

C’est en 1990, il y a 30 ans que sortait l’album "Where Rivers Join", enregistré en février de la même année à Anvers. David Linx chante Cole Porter, Lorenz Hart, Richard Rodgers, Mitchell Parish mais surtout ses propres compositions et celles de ses musiciens. Il est entouré de Jack Van Poll au piano, Hein Van de Geyn à la basse et Hans Van Oosterhout à la batterie. A noter le très beau morceau "Sister Ruth" ou encore "Let Me Be The One", une de ses compositions qu’il partage avec la chanteuse Viktor Lazlo.

Bonne écoute !