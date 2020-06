Il y a 30 ans sortait l'album "Now You See It... (Now You Don't)" de Michael Brecker

Parti bien trop jeune (57 ans), le saxophoniste américain Michael Brecker était à la fois interprète et compositeur. En 1990, il enregistre l’album "Now You See It… (Now You Don’t)", produit par le pianiste et compositeur Don Grolnick, lui aussi parti bien trop tôt à l’âge de 47 ans.

Après deux albums enregistrés avec de grosses pointures : Charlie Haden, Pat Metheny, Jack Dejohnette, Kenny Kirkland… (1987), Herbie Hancock, Don Grolnick, Mike Stern, Peter Erskine… (1988), les musiciens de ce 3ème album de Michael Brecker en tant que leader sont, il est vrai, un peu moins célèbres que sur les précédents. Toujours est-il que cela reste l’album d’un talentueux musicien de jazz et qui pour l’occasion, a convié deux anciens membres du groupe de jazz fusion Weather Report : Omar Hakim à la batterie et Victor Bailey à la basse. Brecker est au saxophone ténor et entouré, suivant les morceaux, de Jon Herington (guitare), Joey Calderazzo (piano), Jim Beard (synthétiseurs), Jay Anderson (basse), Adam Nussbaum (batterie), Don Alias (percussions)… Un album dans lequel la batterie et les percussions jouent un rôle particulièrement important. Les compositions sont de Michael Brecker (1-4-5), Don Grolnick (2-6), Jim Beard (3-7) et Bobby Troup (8). Bonne écoute !