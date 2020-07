Il y a 30 ans sortait l'album "Crazy People Music" du Branford Marsalis Quartet

C’est le 30 juillet 1990 que sort l’album "Crazy People Music" du Branford Marsalis Quartet. Pour certains critiques de jazz, l’album est un tournant dans la carrière du saxophoniste.

Il s’agit du sixième album de Branford Marsalis pour le label Columbia, le quatrième produit par son frère Delfeayo. Branford Marsalis, frère du trompettiste Wynton, c’est une carrière riche de rencontres diverses et variées : Art Blakey And The Jazz Messengers, Herbie Hancock, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Sting, Tina Turner…

Branford Marsalis (un des nombreux fils du pianiste Ellis Marsalis, décédé des suites du Covid-19 le 1er avril 2020) forme son Quartet en 1986. Avec lui, il enregistre un premier album "Royal Garden Blues". Quatre année plus tard, le Quartet enregistre "Crazy People Music". Il est alors composé de Branford Marsalis aux saxophones ténor et soprano, Robert Hurst à la basse, Kenny Kirkland au piano et Jeff "Tain" Watts à la batterie. Dix ans après son passage dans la formation de Art Blakey, Branford Marsalis a développé sa créativité, son jeu mais aussi son niveau d’adaptation en fonction des circonstances. Ce véritable caméléon du jazz propose quatre compositions personnelles sur les sept qui figurent sur cet album : "Spartacus", "Wolverine", "Mr. Steepee" (un de ses nombreux surnoms) et "Random Abstract (Diddle-It). Les trois autres étant celles de : Robert Hurst "The Dark Night", Keith Jarrett "Rose Petals" et du duo Quincy Jones/Bing Crosby "The Ballad Of Chet Kincaid (Hikky Burr)". L'album atteindra le 27 octobre 1990, la 3ème place du Bilboard américain.

Bonne écoute !