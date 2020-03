Il y a 30 ans sortait "Getting Down To Business" du trompettiste Donald Byrd

C’est en octobre 1989 que l'américain Donald Byrd entre en studio pour l’enregistrement d'un de ses derniers albums "Getting Down To Business" qui sortira en 1990. Le trompettiste a 57 ans et de sérieuses références derrière lui.

Un album qui peut compter sur l’expérience de Donald Byrd à la trompette, de Joe Henderson au saxophone ténor et de Al Foster à la batterie, mais aussi la fraîcheur de musiciens plus jeunes que sont Kenny Garrett au saxophone alto, Donald Brown au piano et de Peter Washington à la basse.

Un album dans lequel se croise la trompette de Donald Byrd et le saxophone ténor de Joe Henderson, revenu d'Europe deux jours avant l'enregistrement. Deux musiciens de la même génération et qui ont eu tous les deux une importance notoire dans le développement du label et du son "Blue Note" dans les années 60’. A cette époque, Joe Henderson apparaît sur une trentaine d’album du label.

Figure importante du hard bop, Donald Byrd, membre des Jazz Messengers de Art Blakey, s’éloigne du mouvement dans les années 70’ pour se tourner vers le jazz fusion/soul/funk et le rhythm and blues. Jouant avec les grandes pointures (Coltrane, Monk…) Byrd aime aussi les jeunes talents, comme le pianiste Herbie Hancock, qu’il découvre et recrute en 1960.

Sur les 7 morceaux de "Getting Down To Business", 2 seulement sont signés par Donald Byrd, les autres étant composés par Donald Brown, Bobby Hutcherson, Duke Ellington, James Williams et Joe Henderson. Bonne écoute !