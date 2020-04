Il y a 30 ans sortait "Footprints" de Toots Thielemans

Louis Nash, Toots Thielemans, Mulgrew Miller, Rufus Reid, Kiyoshi Koyama (producteur) © Tous droits réservés

Un album dans lequel on retrouve Toots Thielemans seul à l’harmonica dans les standards "Round Midnight" de Thelonious Monk et "The Windmills Of Your Mind" de Michel Legrand ou encore la plage "Blues On Time", une de ses compositions sur laquelle il s’accompagne d’un simple métronome (une idée qui lui est venue après avoir travaillé pour un programme radio avec un orchestre en Allemagne). Sur cet album, Toots est aussi accompagné par un trio composé de : Mulgrew Miller au piano, Rufus Reid à la basse et Lewis Nash à la batterie. Toots présente ici un bon exemple de son talent tantôt en sifflant, tantôt à la guitare (avec laquelle il rejouait après une blessure à la main) ou avec son harmonica chromatique réalisé spécialement pour lui par le fabriquant d'instruments Hohner.