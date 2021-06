Il y a 30 ans s’enregistrait l’album "Till Next Time" du Ben Sluijs Quartet

C’est le tout premier album enregistré par ce Quartet formé par le saxophoniste anversois Ben Sluijs. Etudiant la musique à Anvers et Bruxelles, il peaufine sa formation aux Etats-Unis en 2004 en suivant les classes avancées du maître du saxophone David Liebman.

Ben Sluijs a participé aux groupes Octurn, BRT Big Band, Brussels Jazz-Orchestra, Myriam Alter Quintet, Act Big Band, Jean Warland’s Sax No End, Ivan Paduart Septet… Et a joué avec des musiciens tels que Philippe Catherine, Toots Thielemans, Bert Van den Brink, Michel Herr, Bert Joris, Dré Pallemaerts, Hein Van De Geijn, Nathalie Loriers, Chris Joris, Joe Fonda, John Betsch, le Big Band Européen en Slovénie…

La fille de Jimmy Rowles en guest

Ce premier opus a été enregistré les 10 et 11 juin 1991 au studio Ace, situé à Aartselaar près d’Anvers. Le Quartet est composé de Ben Sluijs au saxophone alto, Nathalie Loriers au piano, Stefan Lievestro à la basse et Dré Pallemaerts à la batterie. En guest, Stacy Rowles au fluger horn qui n’est autre que la fille du pianiste américain Jimmy Rowles.

L’album débute avec "Tell It Like It Is", une composition du saxophoniste Wayne Shorter. S’en suit la ballade "Stars Come Out At Night" de Neal Hefti dans laquelle on peut apprécier la jolie voix de Stacy Rowles. Le swing cool de Stefan, Dré et Nathalie fait merveille dans "Weaver Of Dreams" avant la composition de Stacy Rowles "There Is Something About You". La formation poursuit avec "Steps" de Chick Corea. A noter également une composition du pianiste hollandais Jack Van Poll "People Will Try Again", de Dré Pallemaerts "Till Next Time" et du compositeur américain Ferde Grofé "On The Trail" qui referme un premier album sensible et élégant.

Bonne écoute !