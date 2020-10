Il y a 30 ans s'enregistrait l'album "Sarah, Dedicated To You" de Carmen McRae

Carmen McRae, Sarah Vaughan © Tous droits réservés

Pour rendre hommage à son amie "Sass", Carmen McRae s’entoure du Trio de la pianiste et chanteuse Shirley Horn : Shirley Horn au piano, Charles Ables à la basse et Steve Williams à la batterie. Carmen McRae proposant à Shirley Horn de poser sa voix sur l’album, ce qu’elle refusa. Ouvrant l’album, le très beau "Poor Buterfly" entamé à cappella par Carmen. Le refermant, le titre "Sarah" chanson écrit en 1990 par la compositrice et parolière Carroll Coates en hommage à Sarah Vaughan. En tout l’album comprend 14 titres et de nombreux standards qu’interprétaient Sarah tout au long de sa carrière : "Misty", "Tenderly", "Black Coffee", "The Best Is Yet To Come"…

Bonne écoute !