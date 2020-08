Il y a 30 ans s'enregistrait l'album "Quatrième Monde" de Trio Bravo

Un album enregistré dans le studio du label Igloo dans lequel s’installe au mois d’août 1990, ceux que l'on considère parfois comme le plus petit Big Band du monde, la formation belge Trio Bravo.

Le Trio est composé du saxophoniste Fabrizio Cassol (fondateur également du groupe Aka Moon en 1992), du tubiste/tromboniste Michel Massot et du batteur Michel Debrulle. Un ensemble original, audacieux, qui puise son inspiration dans le rock, la pop, le blues, les musiques du monde. En 1990, Trio Bravo sort son quatrième album chez Igloo Records Autour du tuba, du saxophone, du trombone et de la batterie, les parcours de chacun s’entremêlent. Sur le parcours du mirage musical du groupe, trois albums : "Pas De Nain" (1985), prise directe, deux micros, "HI-O-BA" (1987), multipistes, des voix, des cris, vertige de l’amour et enfin "Compact" (1988), sorte de constellation que le "plus petit Big Band" du monde veut transmettre par une pureté et une force des sons. Le quatrième monde de Trio Bravo est primitif, sincère et fort heureusement quasi inclassable. Au total neuf compositions originales dans lesquelles nous vous proposons de replonger.

Bonne écoute !