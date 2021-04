Il y a 30 ans s'enregistrait l’album "New York Reunion" de McCoy Tyner

Le style de piano de McCoy Tyner, avec des accords sophistiqués et une main gauche percutante, a transcendé les styles conventionnels pour devenir l'un des sons les plus identifiables de la musique improvisée. En 1965, après plus de cinq ans au sein du quatuor de John Coltrane, McCoy Tyner quitte le groupe pour explorer davantage son identité en tant que compositeur et chef d'orchestre. En 1967, il sort son premier album chez Blue Note, "The Real McCoy", sur lequel il est rejoint par le saxophoniste Joe Henderson, le bassiste Ron Carter et un autre ancien élève de Coltrane, Elvin Jones.

Le pianiste américain McCoy Tyner nous quittait le 6 mars 2020 . Il y a 30 ans, les 3 et 4 avril 1991, il entre au RCA Studio de New York pour y enregistrer l’album "New York Reunion".

Joe Henderson (saxophone), McCoy Tyner (piano), Ron Carter (basse), Al Foster (batterie) © Tous droits réservés

En 1991, deux mois après avoir enregistré son album "Soliloquy" chez Blue Note, McCoy Tyner au piano retrouve à New York le saxophoniste Joe Henderson, le bassiste Ron Carter et sont rejoint par le batteur Al Foster pour cette jam New Yorkaise. Des retrouvailles avec Henderson quelques années après avoir partagé les studios avec Tyner pour les albums "The Real McCoy", "Inner Urge" et "Page One". L’album débute avec une composition écrite par Joe Henderson lorsqu’il avait 14 ans "Recorda Me" devenu depuis un classique de son répertoire. McCoy Tyner signe deux titres "Miss Bea" dédicacée à sa maman Béatrice, qui l'encouragea dans l'apprentissage du piano et "Home". A propos de ces deux titres spécialement composés pour cette album, Tyner évoquait sa technique d’écriture :

Parfois je peux juste entendre une phrase et celle-ci me suggère le reste. Une sorte d’effet domino qui me permet de construire un morceau.

Les autres titres sont ceux de Ron Carter "A Quick Sketch", Dizzy Gillespie "Beautiful Love", Thelonious Monk "Ask Me Now", Cole Porter "What Is This Thing Called Love" et du duo Rodgers & Hart "My Romance".

