Il y a 30 ans s'enregistrait l'album "N.Y. Stories" du Jeanfrançois Prins Quintet

Durant les mois d’avril et de mai 1991, le Quintet de Jeanfrançois Prins entrait au studio Cathy situé à Ohain pour y enregistrer l’album "N.Y. Stories". Dans le livret intérieur du CD, un texte qui vaut son pesant de compliments pour tous les musiciens participant à cet enregistrement :

Un an plus tard, le 24 avril 1992, le guitariste Jeanfrançois Prins jouera au concert organisé pour le 70ème anniversaire de Toots Thielemans, dans le big band, il y sera dirigé successivement par l’américain Quincy Jones, le belge Michel Herr et l’allemand Peter Herbolzeimer.

Les jeunes pousses du jazz en Belgique

Sur ce premier album de Jeanfrançois Prins, le guitariste est entouré de la génération montante du jazz belge : Nathalie Loriers au piano, Erwin Vann au saxophone, Jean-Louis Baudoin à la basse et Félix Simtaine à batterie. Au menu de "N.Y. Stories", 10 titres, 4 sont composés par Prins, 2 titres sont extraits du répertoire de Thelonious Monk et 2 de Wayne Shorter.

