Il y a 30 ans s'enregistrait l'album "I Took Up The Runes" de Jan Garbarek

Quel beau voyage que nous offre cet album de Jan Garbarek "I Took Up The Runes" enregistré durant le mois d’août 1990 au Rainbow Studio d’Oslo pour le label ECM. Une belle manière de s’évader et de s’offrir une petite séance de méditation en cette fin de vacances particulières.

L’album marque la première apparition du batteur français Manu Katché dans la formation de Jan Garbarek. Le saxophoniste norvégien est également entouré de Rainer Brüninghaus au piano, Eberhard Weber à la basse, Nana Vasconcelos aux percussions, Bugge Wesseltoft au synthétiseur et Ingor Ántte Ailu Gaup au chant. Avec la composition de la chanteuse Mari Boine Persen ("Gula Gula"), les chants d’Ingor Ántte Ailu Gaup, l’album est une sorte d’offrande au peuple Sami, un peuple autochtone d'une zone qui couvre le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande ainsi que la péninsule de Kola en Russie connue sous le nom de Laponie.

Pièce maîtresse de l’album, la composition de Garbarek en 5 parties "Molde Canticle". Celle-ci permet de se plonger dans une atmosphère particulière, dans laquelle les musiciens nous invitent à voyager dans un univers musical évoquant la nature, le vent, les oiseaux, le folklore du peuple Sami et leurs traditions. La dernière plage "Rahkki Sruvvis" vous prendra par les oreilles pour vous emporter dans les plaines du nord de la Suède aux cotés des éleveurs de rennes. Fermez les yeux et laissez vous porter par cet album paru en 1990, il y a 30 ans.

Bonne écoute !