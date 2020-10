Il y a 30 ans s’enregistrait l’album "I Remember You" du guitariste belge Philip Catherine

La venue de nouveaux musiciens est souvent source d’inspiration, d’idées nouvelles, de fraîcheur, de nouvelles sonorités. Cette magie s’est opérée le 19 octobre 1990 lors de l’enregistrement de l’album "I Remember You" du Philip Catherine Trio.

C’est ainsi que Philip Catherine et son bassiste depuis plusieurs saisons, Hein Van de Geyn, s’associaient pour la première fois au trompettiste et compositeur américain Tom Harrell. Notre guitariste Philip Catherine a souvent apprécié dans sa carrière les ambiances intimistes en duo avec par exemple le bassiste Niels-Henning Ørsted Pedersen ("The Viking" 1983) ou en trio, en compagnie du trompettiste Chet Baker et de son fidèle bassiste Hein Van de Geyn ("Chet’s Choice" 1985) :

J’ai souvent joué avec Hein depuis 1986. Hein connaît à présent bien mon style. C’est un grand musicien très à l’écoute. On joue bien ensemble.

Enregistré le 19 octobre 1990 au studio 44 en Hollande, l’album débute avec une belle symbiose entre les 3 musiciens pour la reprise du morceau de Miles Davis "Nardis". Hommage au Jazz Messengers avec la composition de Hank Mobley "Funk In Deepfreeze". Maintes fois repris, le classique de Richard Rodgers et Lorenz Hart, "My Funny Valentine" prouve qu'il est encore possible de proposer de belles libertés d’interprétations. Philip Catherine propose 2 de ses compositions "Twice A Week" et "Blues For G.T.", un titre groovy très certainement dédié à Gerry Teekens, créateur en 1981 du label Criss Cross Jazz sur lequel est enregistré l’album. Tom Harrell signe 2 compositions "From This Time, From That Time" et "Songflower" et Hein Van de Geyn le titre "Soul Role".

Né au pays de Django Reinhardt, René Thomas et Toots Thielemans, Philip Catherine enrichit son jeu de guitare avec ces 3 guitaristes influents :

Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point Toots était un grand guitariste. Je l’admire très fort.

Bonne écoute !