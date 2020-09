Il y a 20 ans s'éteignait le saxophoniste ténor Stanley Turrentine

Jazz, Blues, Soul, Stanley Turrentine décède le 12 septembre 2000 des suites d’un accident vasculaire cérébral. Du jazz en passant par le blues et la soul, Turrentine a enregistré comme sideman pour différents labels : Blue Note, Fantasy, Elektra, CTI Records ou encore Impulse.

Né le 5 avril 1934 à Pittsburgh, Stanley Turrentine débute sa carrière en jouant du blues et du R&B, influencé par le saxophoniste Illinois Jacquet. En 1950, il joue dans le groupe du guitariste Lowell Fulson avec Ray Charles et remplace John Coltrane en 1953 dans le groupe d’Earl Bostic. Après un passage à l’armée, il rejoint la formation du batteur Max Roach et rencontre l’organiste Shirley Scott avec qui il jouera, enregistrera et qui deviendra sa femme. Il collaborera plus tard avec un autre organiste, Jimmy Smith et rejoint en 1960 le label Blue Note en tant que leader.

Les débuts du label CTI Records avec George Benson

Au début des années 1970, Stanley Turrentine divorce et rejoint le label CTI Records, le label fondé en 1967 par Creed Taylor et connu pour mélanger le jazz à la pop. C’est sur ce label que Turrentine enregistre l’album "Sugar" en 1970, il y a tout juste 50 ans. L’album à la pochette sensuelle fut un succès et comprend seulement 3 plages. Stanley Turrentine au saxophone ténor est accompagné de George Benson à la guitare, Freddie Hubbard à la trompette, Lonnie Liston Smith au piano, Butch Cornell à l’orgue, Ron Carter à la basse, Billy Kaye à la batterie et Richard Pablo Landrum aux congas.