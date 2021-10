Il y a 20 ans s’enregistrait l’album "Directions In Music" du Trio Hancock/Brecker/Hargrove

C’est à l’occasion du 75ème anniversaire de la naissance de Miles Davis et John Coltrane que l’album "Directions In Music, Celebrating Miles Davis & John Coltrane" s’enregistre en public le 25 octobre 2001 au Massey Hall de Toronto.

La raison pour laquelle nous voulions leur rendre hommage est que ces 2 hommes représentaient quelques-unes des meilleures qualités de l’esprit humain. Qualités transmises dans les notes qu’ils jouaient (Herbie Hancock).

Disparu en 1967 (John Coltrane) et 1991 (Miles Davis), c’est 2 monstres sacrés du jazz sont donc au centre de cet enregistrement du Trio composé d'Herbie Hancock au piano, Michael Brecker au saxophone ténor et Roy Hargrove à la basse. Un Trio complété par John Patitucci à la basse et Brian Blade à la batterie.

Hommage à la jeunesse et la créativité

Dans sa présentation de l’album, Herbie Hancock soulignait également l’ouverture des 2 musiciens à la jeunesse et les nouveaux territoires musicaux qu’ils prenaient tant plaisir à explorer : "Si Miles et John étaient encore parmi nous, ils ne seraient pas très heureux de notre initiative. Donc nous avons pensé que le meilleur moyen de rendre hommage à leur travail était de créer notre propre chemin dans l'interprétation des titres proposés et ainsi provoquer la spontanéité au sein de notre formation". Pas question donc de se contenter de réinterpréter les compositions originales mais bien de laisser libre court à l’improvisation et la créativité si chères aux 2 musiciens.

Au programme de cet album on retrouve 3 compositions de Coltrane "Impressions", "Naima" et "Transition" et une seule de Davis "So What". Publié sur le label Verve, "Directions In Music" a remporté le Grammy Award du meilleur album instrumental de jazz en 2003. Le 7ème morceau, "My Ship" composé en 1941 par Kurt Weill et Ira Gershwin a remporté le Grammy du meilleur solo de jazz instrumental la même année.

Bonne écoute !