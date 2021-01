Il y a 20 ans, le violoniste Jean-Pierre Catoul nous quittait

37 ans, c'est très très jeune pour un artiste. Ces dernières années, ayant passé le cap du "musicien qui plaît", il allait vers plus de maturité. Il était d'une modestie totale vis-à-vis de tous ceux avec lesquels il travaillait (Michel Herr).

De nombreuses personnes et personnalités ont rendu hommage à Wanze, au violoniste Jean-Pierre Catoul, décédé dans un accident de voiture.

Né à Huy en 1963, c’est avec le pianiste Michel Herr , le saxophoniste/flutiste Steve Houben et le trompettiste Richard Rousselet qu’il perfectionne son apprentissage de la musique. Débutant le violon à l’âge de six ans, il écoute les violonistes Jean-Luc Ponty, Stéphane Grappelli. Grappelli qui jouera avec lui dans ce portrait proposé dans l’émission "Intérieur Nuit" en 1993, à l'occasion de la sortie de son 2ème album solo "Import export". A voir dans son intégralité > ICI .

Violoniste tout-terrain

Tout en continuant à évoluer dans le milieu du jazz, avec l’Act Big Band, Michel Herr, Félix Simtaine, Eric Legnini, Didier Lockwood, Toots Thielemans, Jacques Pelzer, Peter Hertmans, Ivan Paduart, Philip Catherine… Il partage son talent avec des artistes de la chanson. D’abord William Sheller puis Barbara, Stefan Eicher, Alain Souchon, Alain Bashung, Pierre Rapsat, Perry Rose... Le 16 juin 1995, Jean-Pierre Catoul dirige les cordes de Robert Plant et Jimmy Page de Led Zeppelin à Forest-National.

En 1997, Jean-Pierre Catoul forme un duo avec le pianiste Charles Loos et enregistre avec lui les albums "Summer Winds" (19987) et en 1999 "Sad Hopes" qui sera son dernier enregistrement avant sa disparition quelques mois plus tard, le 22 janvier 2001.