Il y a 13 ans, Camélia Jordana rejoignait la Nouvelle Star. L’artiste se souvient avec émotion de ses débuts

On se souvient tous.tes avoir été bouleversés par ces grosses lunettes et cette voix cassée qui se présentait timidement devant le jury de la Nouvelle Star. En quelques secondes à peine, Camélia Jordana, 16 ans, envoûtait les téléspectateurs et le jury.. Si à l’époque l’artiste avait des projets plein la tête, aujourd’hui Camélia Jordana vit son rêve éveillé.

L’aviez-vous oublié ? La chanteuse à succès Camélia Jordana a fait son entrée dans le monde de la musique en 2009, via le télécrochet musical "La Nouvelle Star." Hier, cela faisait 13 ans jour pour jour qu’elle passait son audition à Marseille. Un souvenir émouvant que l’artiste a partagé sur son compte Instagram accompagné de ce message : "13 ans tout pile. Ma vie changeait. Mon père et moi à Marseille, des heures d’attente, le cœur battant, la candeur au front, les jambes tremblantes pour le deuxième jour consécutif. Et la rencontre officielle dans la même tenue que la veille pour chanter au jury mes 16 années sur terre, mon besoin de filer vers l’ailleurs, mon destin embrassé par leurs yeux et mon avenir scellé par mes vœux. Le 25 octobre 2008, je passai le casting de la Nouvelle Star diffusé quelques mois plus tard à la télévision."

3126. Numéro gravé dans le cœur. Numéro de ma chance, de ma bonne étoile ouverte ce jour qui m’embarquait vers ma vie de grande, moi qui étais encore si petite.

Pour passer son audition, Camélia Jordana avait choisi de réinterpréter un classique du grand Louis Armstrong : "What a wonderful world". Un choix orienté jazzy qui a directement séduit André Manoukian : "Du haut de mes 16 printemps, je chantais Louis et la beauté du monde, pleine de joie, de peurs et d’appétit de l’Autre. Il y a 13 ans, j’ai choisi. Ou plutôt, on m’a choisie. Cela fait 13 longues, grandes et belles années que je suis entrée dans quelques-unes de vos télés, et que ma voix a touché certain.e.s d’entre vous. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien, votre amour, votre fidélité et pour la force que vous m’offrez quotidiennement."

Entrer dans le monde de la musique par la case téléréalité n’est pas toujours facile mais Camélia Jordana reste fière de ses débuts et du chemin parcouru ! En plus de sa carrière musicale, elle a également fait ses premiers pas au cinéma et est aujourd’hui une actrice confirmée. "Le métier d’artiste est le plus beau du monde, mais il n’en reste pas moins un métier difficile, dans lequel nous sommes constamment jugé.e.s, épié.e.s, où l’on tente de nous contrôler et où l’erreur est impardonnable. Le prix de nos rencontres mystiques et sacrées est fait de grands compromis, de nombreux sacrifices, et de beaucoup de combats. Mais le goût de ces rencontres est ma drogue dure, mon addiction première. Je voudrai chanter pour et avec vous toute ma vie. Je m’acharnerai sur cette mission que de trouver le mot juste et la note cachée qui sauront vous émouvoir, vous faire danser, pleurer, chanter, vous rappeler et oublier quand il le faudra. Merci pour ces 13 années de vie extraordinaire, si dense, si dure, si solitaire, si remplie, si riche, si grande et si embellie de vos yeux brillants, de vos sourires larges et de vos mains ouvertes. Je vous serre et chante ce soir aux 13 prochaines. Et hourra le couscous."

Redécouvrez son dernier album "facile x fragile" ci-dessous.