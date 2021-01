Il y a 110 ans naissait le trompettiste Roy Eldridge

Souvent considéré comme le trait d’union entre les trompettistes Louis Armstrong et Dizzy Gillespie, Roy Eldridge a su trouver son propre chemin musical, entre tradition et modernité. Celui que le saxophoniste Otto Hardwick surnommait "Little Jazz", en raison de sa taille, naissait à Pittsburgh il y a 110 ans.

La sonnerie aux morts comme baptême du feu

En 1950, dans la revue Jazz Hot N°46, Roy Eldridge revenait sur un jour particulier de son enfance : "Je suis venu à la musique dès l’âge de six ans. Je jouais alors de la batterie avec un orchestre composé d’un violon, d’un cor, d’une trompette et d’un piano. Alors que j’avais douze ans, et jouais dans une fanfare, on me prêta une trompette. Comme chaque année la fanfare devait participer à la cérémonie du "Decoration Day" (le 30 mai), au cours de laquelle les trompettes placées aux quatre coins du cimetière devaient interpréter la sonnerie aux morts. Je me souviens que j’étais si ému par la présence de nombreux voisins venus assister à mes débuts, que lorsque vint mon tour, il ne sortait de mon instrument que des sons étranglés et chevrotants".

Par la suite, c’est avec son frère Joe et Teddy Hill, tous les deux saxophonistes, que Roy Eldridge fera ses premières armes. Ce dernier lui permettant d’enregistrer pour la première fois. Pendant la seconde guerre mondiale, il rejoint la formation du batteur Gene Krupa. En plus de jouer de la trompette, il donne de la voix en compagnie de Anita O’Day pour le morceau "Left Me Off Up Town".