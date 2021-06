Il y a 100 ans naissait le pianiste Erroll Garner

On lui doit la célèbre composition "Misty" écrite pour l’album "Contrasts" sorti en 1955 et reprise notamment par Johnny Mathis. Erroll Garner aurait eu 100 ans ce 15 juin 2021. Pianiste au style divers mais immédiatement reconnaissable, Garner connaîtra une courte carrière puisqu’il décède à seulement 55 ans.

Plutôt précoce, Erroll Garner se met au piano dès l’âge de 3 ans. Grâce à son excellente oreille musicale, il apprend seul à jouer du piano et mémorise ses compositions pour les rejouer par la suite. Enfant prodige, il fait partie d’un groupe de jeunes musiciens appelé Kan-D-Kids. Il rejoint le Trio du contrebassiste Slam Stewart succédant à Art Tatum. En 1947, Garner enregistre avec Charlie Parker et signe son premier succès "Laura" en 1951.

Un concert à succès

Ce concert est organisé par Jimmy Lions, qui créera plus tard le Monterey Jazz Festival. Il a été donné dans une ancienne église dans la ville de Carmel-by-the-Sea en Californie le 19 septembre 1955. Malgré la piètre qualité sonore de l’enregistrement, l’album, "Concert By The Sea" connaîtra un énorme succès. Enregistré pour être diffusé dans le camps militaire de Fort Ord, l’enregistrement du concert sera finalement racheté par Columbia pour le commercialiser après un travail sur les bandes sonores. Erroll Garner au piano partage la scène avec Eddie Calhoun à la contrebasse et Denzil Best à la batterie.