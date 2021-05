Il y a 100 ans naissait le chef d'orchestre belge Henri Segers

Latitude 64 - Les ballets de Valérie Camille et l'orchestre d'Henri Segers - 22/03/1964 Les ballets de Valérie Camille et l'orchestre d'Henri Segers jouent : "Hommage à Sax" par Etienne Verschueren, "La Chaîne" interprétée par Virginia Vee, "Blues-Waltz" par Etienne Verschueren, "Glory of love" chanté par Sadi, Jo Leemans et Linda Kerby, "No, no, no" chanté par Virginia Vee) et "One and four" par Etienne Verschueren.