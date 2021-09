Il y a 100 ans naissait le batteur Chico Hamilton

En 1953, Chico Hamilton enregistre son premier album pour le label Pacific Jazz "It’s About Time !", forme son premier Quintet composé de violoncelle, guitare, batterie, basse, saxo/flûte/clarinette et se produit en 1958 au Newport Festival.

Mélange entre le jazz et la musique classique, son Quintet verra défiler Buddy Collette, Eric Dolphy, Paul Horn, Larry Coryell… et se transformera en Sextet, accumulant les nouvelles expériences et collaborations, enregistrant pour Warner puis Impulse !. C'est pour ce dernier qu'il enregistre en 1966 "The Dealer" qui restera un album marquant dans sa discographie.