Il y a 100 ans naissait Jimmy Giuffre

Après avoir joué dans un groupe de l’armée pendant sa période de service, Jimmy Giuffre rejoint les orchestres de Boyd Raeburn, Jimmy Dorsey et Buddy Rich. En 1949, il intègre l’orchestre de Woody Herman pour qui il composera ce qui deviendra un standard du jazz "Four Brothers".

Newport, 1958

Ce saxophoniste, clarinettiste... forme en 1956 son propre Trio en compagnie du guitariste Jim Hall et du bassiste Ralph Pena. Autre réussite, son titre "The Train And The River" qu’il interprète en 1958 en compagnie de Bob Brookmeyer et Jim Hall. Un titre qui ouvre ce documentaire "Jazz On A Summer’s Day" relatant les moments forts du Newport Jazz Festival de 1958 dans lequel le Trio se produisait.