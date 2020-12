Il y a 100 ans naissait Dave Brubeck, revivez son concert de 1964

Qui dit Dave Brubeck dit "Take Five", un morceau composé par le saxophoniste Paul Desmond, fidèle complice du pianiste américain. Un morceau qui colle à la carrière de Dave Brubeck, né en 1920 en Californie. Ce 6 décembre 2020, il aurait eu 100 ans. Avec une carrière qui s'est étalée sur plus de six décennies, ses expériences sur les signatures rythmiques, le contrepoint improvisé, la polyrythmie et la polytonalité restent la marque de l'innovation. Son intention était d'étudier la médecine vétérinaire et de retourner au ranch familial. Mais alors qu'il travaillait à l'école et jouait en tant que pianiste dans les boîtes de nuit locales, l'attrait du jazz est devenu irrésistible. Il étudie la composition avec le compositeur français Darius Milhaud et fonde son Octet en 1947. Après avoir été victime d'un accident de plongée presque mortel en 1951, Dave forme le Dave Brubeck Quartet avec le saxophoniste alto Paul Desmond, qui était déjà membre de l'Octet.

Des campus universitaires au succès de "Take Five"

Les enregistrements et les concerts du Dave Brubeck Quartet sur les campus universitaires dans les années 50 et au début des années 60 ont présenté le jazz à des milliers de jeunes, l'album "Jazz At Oberlin" en est une belle trace. En 1958, le Quatuor entame de nombreuses tournées internationales et une année plus tard sort le célèbre album "Time Out" sur lequel se retrouve les désormais standards "Blue Rondo A La Turk" "Three To Get Ready" (mise en chanson par Claude Nougaro avec "Le Jazz Et La Java") et l’incontournable "Take Five".

De "Take Five" au Stranglers

Le Quatuor de base de Dave Brubeck (Paul Desmond, Eugene Wright, Joe Morello) a été dissous en décembre 1967. Dave Brubeck jouera avec trois de ses fils et continuera à expérimenter l'imbrication du jazz et de la musique classique. Il décède le 5 décembre 2012, un jour avant de fêter son 92ème anniversaire. Le célèbre titre "Take Five" est-il à l’origine du morceau "Golden Brown" du groupe britannique The Stranglers ? En tout cas cette vidéo mêlant le son de ce titre sorti en 1981 et les images du Quartet de Brubeck interprétant "Take Five" est pour le moins surprenante...

Revivez le concert de 1964

Nous vous proposons de revivre ce concert du Dave Brubeck Quartet enregistré par la RTBF au mois de novembre 1964. Dave Brubeck est au piano, Paul Desmond au saxophone, Gene Wright à la contrebasse et Joe Morello à la batterie. Ils interprètent les titres : "St. Louis Blues", "Koto Song", "Three To Get Ready", "In Your Own Sweet Way", "Take Five". Bon concert !