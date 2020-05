Il y a 10 ans sortait "Jasmine" de Keith Jarrett et Charlie Haden

Au mois de mars 2007, le pianiste Keith Jarrett retrouve le contrebassiste Charlie Haden pour quelques enregistrements en toute intimité. Les deux musiciens se recroisent 30 ans après l’éclatement du grand "quatuor américain" de Keith Jarrett. Le résultat sera "Jasmine", un album épuré qui sortira trois ans plus tard, le 7 mai 2010.

L’album est enregistré durant le mois de mars 2007 dans le "home studio" du pianiste Keith Jarrett.

Nous voulions un son qui se rapproche le plus possible de ce que nous entendons lorsque nous jouons.

C’est après une interview de Charlie Haden que les retrouvailles vont se faire. Les deux musiciens jouent alors quelques titres ensemble et la magie s’opère. Keith Jarrett décide ensuite d’inviter Charlie à passer quelques jours chez lui. S’en suivra de nombreuses heures à jouer ensemble sans pour autant avoir l’idée de sortir un album. Trois années vont ensuite s’écouler, Keith et Charlie vont vivre avec ces enregistrements, vont réfléchir et discuter sur ce qu’ils vont en faire. "Jasmine" voit finalement le jour le 7 mai 2010. Le duo (Keith Jarrett au piano, Charlie Haden à la contrebasse) propose avec "Jasmine" un bouquet de 9 titres avec une belle flagrance, un album spontané, chaleureux et intime, sans artifices, réunissant principalement des standards.