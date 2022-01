Il semblerait que les Britanniques soient devenus moins sensibles à la musique

Plus

La pandémie n’y a rien fait : la musique continue de rythmer le quotidien de millions de mélomanes. Mais il semblerait que les Britanniques y soient légèrement moins sensibles, selon le dernier rapport annuel de l’organisme British Phonographic Industry. Si la crise sanitaire s’est avérée désastreuse pour les concerts et les festivals, elle a contribué à l’essor de la musique enregistrée. Ce phénomène est particulièrement visible au Royaume-Uni, où la BPI a constaté une hausse de 5,7% pour le streaming. Mais on ne peut pas en dire autant pour la consommation de la musique dans son ensemble. Elle n’a augmenté que de 2,5% en 2021, contre 8,2% l’année précédente.

À LIRE AUSSI Rien de tel que la musique pour supporter le confinement et la pandémie

Bien que l’écoute de la musique s’est ralentie au Royaume-Uni, l’écart entre le streaming et les ventes physiques de disques ne cesse de se creuser. Le numérique est, plus que jamais, un véritable moteur de croissance pour l’industrie musicale et ses artistes. Près de 2000 musiciens ont franchi le cap des 10 millions d’écoutes au Royaume-Uni en 2021. Ce chiffre est hautement symbolique puisque la British Phonographic Industry estime qu’il équivaut à la vente de 10.000 CD.

Les cassettes en perte de vitesse

"Aujourd’hui, le succès se mesure en millions, voire milliards de streams. Ils génèrent des micro-paiements qui s’accumulent au fil du temps, en fonction de la popularité relative [d’un artiste] et de la demande de ses fans. La croissance de cette année montre qu’il y a un énorme appétit pour la musique et nous pensons qu’en travaillant ensemble, nous pouvons augmenter la valeur de l’ensemble du marché de la musique, de façon à ce que le streaming puisse aider encore plus d’artistes à l’avenir", a déclaré Geoff Taylor, directeur général de la BPI.