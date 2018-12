Ice Cube a cappella pour la sortie de son nouvel album

Le vétéran du rap est de retour avec un dixième album solo "Everythang's Corrupt", sorti ce vendredi 7 décembre. À cette occasion, celui qui au civil répond au nom de O'Shea Jackson vient de dévoiler deux vidéos. Il y interprète sur un toit de Los Angeles, dans le style du "spoken word", deux titres issus de son dernier opus : "Fire Water" et "Chase Down The Bully".

"Everythang's Corrupt" est le premier album d'Ice Cube depuis 2010, date de la sortie de son dernier opus "I Am The West". Entre temps, le rappeur a sorti le biopic sur son groupe N.W.A "Straight Outta Compton", a fait son entrée au Rock & Roll Hall of Fame (sorte de panthéon musical américain) et a même eu droit à son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Avant la sortie de son dernier album, Ice Cube avait sorti le single très engagé "Arrest the President".