"I'm so tired..." le nouveau clip de Troye Sivan et Lauv

Les deux pop stars ont profité de la Saint-Valentin, célébrée jeudi 14 février, pour dévoiler le clip de leur duo "I'm so tired...".

Troye Sivan et Lauv pensent aux malheureux de la Saint-Valentin avec leur single "I'm so tired...". Pour mettre en images le morceau dévoilé le mois dernier, les deux musiciens s'invitent à des rendez-vous amoureux, sans que les principaux intéressés n'en soient gênés. Lauv s'installe sur une table de restaurant entre deux amants, tandis que Troye Sivan, plus audacieux, prend place sur le toit d'une voiture occupée par deux tourtereaux.

Le dernier album de Troye Sivan, "Bloom", est sorti en août dernier. Quant à Lauv, il serait actuellement en plein travail sur son premier opus, dont la date de parution n'a pas été dévoilée.