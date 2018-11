Hugh Jackman interprètera des chansons de Broadway et du cinéma à l'occasion d'une tournée internationale

L'acteur Hugh Jackson vient d'annoncer qu'il s'apprête à partir en tournée en Amérique du Nord et en Europe. Son public entendra des chansons issues notamment des comédies musicales "The Greatest Showman" et "Les Misérables", au son d'un orchestre live.

Jackman a annoncé plus de 30 dates pour cette tournée "The Man. The Music. The Show", qui lui permettra aussi d'interpréter des extraits de la pièce "The Boy From Oz", ainsi que d'autres célèbres airs de Broadway et du cinéma.



La tournée débutera le 13 mai à Hambourg et 12 dates européennes sont prévues jusqu'au 3 juin, à Berlin, Paris (le 22 mai à l'AccorHotels Arena), Amsterdam et Londres, où deux concerts sont programmés à l'O2 Arena.

À partir du 18 juin, la star enchaînera avec la portion américaine de cette tournée, qui comportera 22 escales. La billetterie ouvrira le 7 décembre à 9h00.