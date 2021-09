Horst Festival : la parfaite rencontre entre la musique électro, l’architecture et les arts à Vilvoorde

L’été n’est pas encore fini et les festivités se poursuivent ce week-end avec, pour notre plus grand bonheur, la tenue du Horst Festival.

Cet événement éclectique a lieu, comme en 2019, sur l’ancienne base militaire de Vilvoorde-Nord, à côté de deux gigantesques tours de refroidissements. Un décor industriel surréaliste qui colle parfaitement avec l’ADN du festival : des Djs, des installations artistiques en pleine nature et une certaine vision de l’architecture.

"Au cours des sept dernières années, Horst est devenu une plateforme de renommée internationale pour la présentation de la musique électronique, les œuvres d’art in-situ et l’architecture inventive. Horst aligne une musique immersive sur trois jours de festival avec des trajectoires à plus long terme dans lesquelles les architectes sont invités à créer des scènes et des pistes de danse uniques et dans lesquelles des artistes contemporains sont chargés d’entrer en dialogue avec le contexte spécifique et l’environnement par le biais de nouvelles productions à découvrir sur le site" confient les organisateurs dans un communiqué.

Des corps qui protestent, des corps qui dansent, des corps qui font l’amour, des corps qui trippent…

Parmi les 70 artistes invités à évoluer dans ce décor particulier, on retrouve bien évidemment des Djs à la renommée internationale, (Jeff Mills étant la tête d’affiche !) mais aussi toute une série de noms tirés de la scène électro émergente. Techno, ambient, house et break, les fans de clubbing retrouveront le temps d’un week-end, le plaisir de communier par la danse avec de parfaits inconnus. "Tout comme nos scénographies sont un hommage à ces nuits dont nous nous languissons, chaque ordre de passage est conçu pour créer une certaine ambiance qui permet de danser, de se perdre dans l’instant et d’être entouré de personnes partageant les mêmes idées, dans un état d’esprit momentanément libre" confie Simon Nowak, le booker de Horst Festival.

En plus de cette liberté retrouvée, les festivaliers auront l’occasion d’apprécier diverses installations artistiques durant les trois jours de festival. Les artistes participant à l’exposition Horst de cette année intitulée "Voler sur l’aile du corbeau" sont : Aline Bouvy, Daan Gielis, Sonia Gomes, Rashid Johnson, Tarek Lakhrissi, Grace Ndritu et Marinella Senatore. Les oeuvres présentées à Horst peuvent prendre différentes formes : pavillons, sculptures, installations ou encore vidéos et interventions audiovisuelles… Les spectateurs seront une nouvelle fois éblouis. Le temps fort du festival sera sans aucun doute le nouveau film d’art expérimental "Becoming Plant" de l’artiste Grace Ndiritu dont Jeff Lills a composé la bande-son. On a hâte de découvrir tout ça en live !

Le festival a lieu du 10 au 12 septembre, pour les tickets c’est par ici !