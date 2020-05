Hommage au trompettiste belge Herman Sandy

Herman Sandy s'en est allé ce 13 mai 2020. Il avait joué dans de nombreux orchestres en Belgique mais aussi en Allemagne et avait rejoint la RTB dans la formation de Léo Souris. Il avait 99 ans.

Né le 15 novembre 1921 à Bruxelles, Herman Sandy était un trompettiste ayant reçu à ses débuts les précieux conseils des trompettistes Louis De Haes et Gus Deloof. Après le dixieland et le middle jazz, il se tournera vers un jazz plus moderne en écoutant Kenny Dorham. Jouant principalement à Bruxelles pendant la guerre, il tournera ensuite régulièrement en Allemagne avant de revenir en Belgique pour se produire avec Fud Candrix, Bobby Naret… (à Bruxelles), Yvon de Bie (à Knokke)... En 1948, à Nice, il accompagne Lucky Thompson, avec ses compatriotes Bobby Jaspar, Sadi, Jacques Pelzer et Toots Thielemans à qui il dira :