Hommage au pianiste McCoy Tyner

Hommage à McCoy Tyner, un géant du piano qui est décédé le 6 mars dernier à l’âge de 81 ans. C’était l’héritier de Bud Powell, de Thelonious Monk, d’Art Tatum, de Duke Ellington. Une grande famille de pianistes, une école, une chapelle…

Son jeu si particulier au piano a changé l’histoire du jazz. Tout comme il a influencé des milliers de musiciens. C’était un virtuose d’une puissance incroyable. Un pianiste véritablement original qui avait une sonorité bien à lui. Dans le piano jazz, il y a eu un avant et un après McCoy Tyner. Voici ce que le saxophoniste John Coltrane disait de lui en 1961 :

Mon pianiste actuel, McCoy Tyner, s’occupe des harmonies, et cela me permet de les oublier. C’est en quelque sorte lui qui me donne des ailes, et qui me fait décoller du sol, de temps en temps.