Hommage au batteur Jimmy Cobb

Il avait participé à l’album "Kind Of Blue" (1959) de Miles Davis et rythmé la carrière de nombreuses stars du jazz. Le batteur Jimmy Cobb est décédé, il avait 91 ans.

Né en 1929 à Washington D.C., Jimmy Cobb rejoint Cannonball Adderley fin des années 50’ avec qui il formera une des sections rythmiques de Miles Davis en compagnie de Paul Chambers, Bill Evans, Red Garland, Wynton Kelly. Il accompagnera et rythmera plusieurs enregistrements et concerts de quelques grandes voix du jazz, Billie Holiday, Dinah Washington (dont il deviendra le compagnon jusqu'en 1955) et Sarah Vaughan avec qui il travaillera durant près de 10 ans.

Philippe Baron rend hommage à Jimmy Cobb dans son émission "Jazz" sur Musiq3.