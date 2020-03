Hommage à Jimmy Heath, le petit géant du jazz américain

Philippe Baron rend hommage au saxophoniste Jimmy Heath, disparu au début de cette année 2020. Homme discret, fasciné par le jeu de Charlie Parker, il aura participé à de nombreux chapitres de cette toujours aussi passionnante Histoire du jazz.

Né à Philadelphie le 25 octobre 1926, Jimmy Heath (surnommé Little Bird, pour sa petite taille et en référence à son modèle "Bird" alias Charlie Parker) nous quittait le 19 janvier 2020. Saxophoniste, compositeur, arrangeur, la liste des musiciens avec qui il partagea la passion du jazz est longue. De Miles Davis à John Coltrane en passant par Milt Jackson, Chet Baker (il composera la plupart des morceaux de son album "Playboys" paru en 1956) ou encore celui à qui il rendra hommage en enregistrant en 1993 l'album "Little Man Big Band", Dizzy Gillespie.

" Dizzy était le génie le plus accessible que j’ai jamais connu "

Les années 50’ seront marquées, comme pour beaucoup d’autres jazzmen, par la drogue et la prison, mais aussi par la composition de nombreux morceaux. Parmi ceux que vous entendrez dans cette émission hommage : "For Minors Only" un morceau repris notamment par les belges Jacques Pelzer, Greg Houben ou encore Marc Frankinet. "Gingerbread Boy", qu’il jouera avec Miles Davis en 1953 et que Davis reprendra sur son album "Miles Smiles" en 1966. "C.T.A." enregistré avec Miles en 1953 sur l’album " Miles Davis Volume 2 ", et repris par Jimmy Heath en 1992 en version big band sur "Little Man Big Band".

Jimmy Heath étant aussi un militant, auprès de la jeunesse d’Harlem et un transmetteur en tant que professeur à l'École de musique Aaron Copland au Queens College de New York.

Seize ans après l’enregistrement de son premier album ("The Thumper" en 1959), il formera en 1975 le groupe "Heath Brothers" avec ses deux frères, Albert "Tootie" aux baguettes et Percy à la contrebasse.

Dans cette émission "Jazz" hommage à Jimmy Heath, retour notamment sur son interview de 1993 pour la sortie de son album "Little Man Big Band".