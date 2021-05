"Hey Mama" de N8N, la chanson qui célèbre toutes les mamans du monde

Le chanteur soul N8N, alias Nathan Ambach, vient de sortir un nouveau titre à l’occasion de la fête des mères.

Vous ne savez pas quoi offrir pour la fête des mères ? Faites comme N8N, exprimez tout votre amour pour votre maman adorée en chanson ! Si vous n’avez pas de talent particulier, vous pouvez aussi lui faire écouter le nouveau titre de Nathan intitulé "Hey Mama". Difficile de résister au beau sourire du chanteur anversois et à son groove légendaire.

On vous avait parlé de lui l’été dernier, à l’occasion de la sortie de son album "Quarantine Swing", un album revisitant les plus grands standards de la Motown. Aujourd’hui c’est avec une chanson pour la fête des mères qu’il revient. Un titre plein de soleil, de groove et d’ondes positives : "Je n’avais jamais écrit de chansons sur ma famille auparavant" nous confie le chanteur. "Ma maman, c’est vraiment LA femme de ma vie. J’avais envie de lui déclarer tout mon amour. D’habitude on ne célèbre pas la fête des mères normalement. On oublie toujours la date. Mais ici, le morceau m’est venu naturellement, je ne l’avais pas prévu mais je lui ai fait écouter et elle a directement aimé. Autant en faire profiter toutes les mamans du monde ! "

Redécouvrez le passage de Nathan Ambach dans les studios de La Première ci-dessous!

Vous pouvez également suivre N8N sur les réseaux : Instagram, Youtube et son site internet.

Et une bonne fête à toutes les mamans !