Hélène Duret et son Trio FUR, un cheminement musical qui tend vers l’épure

Hélène Duret est clarinettiste et clarinettiste basse, improvisatrice et compositrice. Après des études de cinéma/théâtre à Montpellier III, elle a étudié la musique classique et le jazz au CRR de Montpellier puis à Bruxelles au KCB.

Elle débute la musique à l’âge de 5 ans et commence son apprentissage avec le piano et le chant. C’est à l’âge de 9 ans qu’elle débutera la clarinette pour obtenir en 2011 sa médaille du conservatoire. Attachée à l'idée que le son et la musique peuvent être perçus comme des textures sonores et que les traditions musicales peuvent être détournées, elle crée, joue et compose pour ses propres projets de jazz & musique improvisée ; le Trio "FUR" et le Quintet "Synestet".