Halsey s'invite sur "11 Minutes" de Yungblud

La chanteuse américaine a rejoint Yunglud sur son nouveau single "11 Minutes", sur lequel figure aussi Travis Barker, le batteur de Blink 182.

Quelques mois après la sortie de son tube en solo "Without Me", et "Eastside" avec Benny Blanco et Khalid, Halsey s'offre un nouveau titre avec Yungblud et le batteur du groupe Blink 182, Travis Barker.

"11 Minutes" évoque une histoire d'amour qui tourne en tragédie, une histoire "qui reflète l'amour moderne au sein de notre société. Nous sommes tellement distraits et concentrés sur ce qui va suivre, que nous ne voyons pas ce que nous avons en face de nous" explique Yungblud dans un communiqué. "Nous ne réalisons pas à quel point nous avons besoin de certaines choses, jusqu'à ce que l'on nous les enlève", ajoute-t-il.

En 2017, Halsey a dévoilé son dernier album "Hopeless Fountain Kingdom". Quant à Yunglud, le Britannique a dévoilé un sept titres éponyme l'année dernière.