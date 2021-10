Gregory Porter, le colosse à la voix tendre

Fan de soul et de jazz depuis l’enfance (il écoute aussi bien Stevie Wonder que Nat King Cole), le chanteur débutant au timbre chaud et enveloppant est promis à une belle carrière après avoir laminé les clubs de la Grosse Pomme.

Le lien entre le jazz et la soul

Gregory Porter est aussi un compositeur habile assumant magistralement, comme le démontre son dernier opus "All Rise", la jonction entre jazz et soul et se révélant sur scène un remarquable showman, aussi sensible que généreux.