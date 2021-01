"Great Black Music" prolongée aux Halles de Schaerbeek jusqu'au 07 février

Great Black Music, l'exposition présentée aux Halles de Schaerbeek, initialement prévue du 6 octobre au 20 décembre est prolongée jusqu'au 07 février 2021.

Great Black Music a fait le tour du monde avant de s’installer à Schaerbeek, montrée notamment au Sénégal, à l’Île de la Réunion, en Afrique du Sud, avant de connaître un large succès à la Cité de la Musique à Paris en 2014.

A travers un parcours thématique sensoriel et immersif, qui comprend des centaines de documents sonores et audiovisuels, de films, de photographies, l’exposition propose de découvrir la richesse des musiques originaires d’Afrique, d’Amérique, et des diasporas afro-descendantes.

Cette palette de genres et de styles musicaux différents trouve son origine dans un événement historique dramatique, la déportation de millions d’esclaves depuis le continent africain. Depuis, les échanges créatifs n’ont jamais cessé des deux côtés de l’Océan Atlantique : il y a eu le blues et le jazz aux Etats-Unis, l’afrobeat et le Mbala en Afrique, les musiques des Caraïbes, etc. La voix, le souffle, les rythmes, l’âme de millions d’esclaves déportés depuis les côtes africaines jusqu’aux Amériques ont généré une constellation de musiques d’une richesse inouïe.

Quatre cents ans de terreur raciale n’ont pas empêché une immense explosion de créativité et de liberté

Les organisateurs ajoutent "La saga des musiques noires façonne la culture populaire mondiale, et transcende toute conception ethniciste ou nationaliste : elle est tout à la fois africaine, américaine, caribéenne, européenne. Traversant les siècles et les continents, elle a laissé à chaque génération son lot d’émotions et de mémoires marquées par un refrain indélébile, une vibration ou un groove inimitable."

Indispensable à la visite : prenez votre propre casque audio avec fil, afin de profiter de la gamme de musiques qui vous sera proposée.

