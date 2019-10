Graver sa propre musique sur vinyle, c'est bientôt possible !

Alors que les ventes de disques stagnent, celles de vinyles sont en plein boom. Vous allez pouvoir faire encore plus de place sur vos étagères puisqu’une société autrichienne a inventé une platine spéciale capable de graver votre propre musique sur des vinyles.

L’amour de l’objet ou encore la qualité du son, les mélomanes fans de vinyles ne sont jamais à court d’arguments pour vanter les mérites de leur objet fétiche en 33 ou 45 tours.

Une entreprise autrichienne, Phonocut, a décidé de créer une platine qui permettrait au grand public de pouvoir enregistrer sa propre musique ou d’autres sons sur des vinyles.

La technique utilisée par Phonocut n’est pas celle du pressage puisque la machine grave le son sur le disque vierge au fur et à mesure que la musique joue. Sons, musiques, conversations, cette platine permet d’enregistrer à peu près tout sur deux faces d’une quinzaine de minutes.

"En 2019, plus de 70 ans plus tard, les disques vinyles célèbrent un retour surprenant dans le monde entier mais leur production est toujours bloquée dans des installations de pressage de haute technologie et à grand volume. La technologie a explosé dans de nombreux domaines, ouvrant l’incroyable opportunité de repenser et de réinventer la production de disques. C’est exactement ce que nous avons fait avec une petite équipe d’experts mondialement reconnus" explique Phonocut sur son site.

Pour lancer cette machine, la marque Phonocut a lancé un crowdfunding, appelant les personnes intéressées à précommander une platine. Son prix de vente avoisinerait les 1000 euros et les premières seraient livrées d’ici janvier 2020.